الداخلية الفلسطينية تعلن الانتشار بكافة محافظات قطاع غزة فور وقف الحرب

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم السبت أن اجهزتها ستبدأ الانتشار في محافظات قطاع غزة كافة فور دخول اتفاق وقف حرب "الإبادة" حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم إنه بعد "الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه في هذه الملحمة التاريخية، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، ستبدأ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني الانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء شعبنا فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ".

وأهابت بـ "المواطنين جميعاً إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصاً على أمنهم وسلامتهم".

ودعت إلى "الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".