هل يدخل جثمان السنوار ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل؟

يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثمان يحيى السنوار رئيس حركة حماس، عقب مقتله في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في يوم الخميس 17 أكتوبر الماضي.

وتلوح في الأفق بوادر صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل فهل يدخل جثمان يحيى السنوار زعيم حماس في عملية التبادل؟.

أكدت الصحف العبرية أن السلطات الإسرائيلية لن تقوم بتسليم جثة رئيس حركة "حماس" ضمن الصفقة .

وبحسب القاهرة الإخبارية أفاد مصدر بأن إسرائيل لن تسلم جثمان السنوار لحماس ضمن الصفقة.. لن يحدث هذا أبدا".

وعين يحيى السنوار في السادس من أغسطس 2024 على رأس حركة حماس خلفا لإسماعيل هنية، الذي تبنت إسرائيل مؤخراً اغتياله.

وقالت تل أبيب، إن سجلات الأسنان وبصمات الأصابع واختبار الحمض النووي (دي. إن. إيه) أكدت مقتل السنوار بشكل قاطع.

ويعتبر السنوار 62 عاما العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر 2023.

وأكد مسؤولون إسرائيليون بأن القوات التي قتلت السنوار، بعد مطاردة طويلة لأكثر من عام، لم تكن في البداية تعرف بأنها أوقعت فعلياً بالعدو الأول للدولة العبرية بعد معركة بالأسلحة.

لكن الجيش الإسرائيلي قال إن أجهزة الاستخبارات ضيّقت تدريجيا المنطقة التي يمكنه أن ينشط فيها.

ورصدت القوات ثلاثة مسلحين يتنقلون بين المباني وفتحت النار ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح تمكن خلاله السنوار من اللجوء إلى مبنى مدمر.

ونشرت السلطات الإسرائيلية مقطع فيديو التقطته طائرة مسيّرة صغيرة يظهر يحيى السنوار وهو يحتضر وسط أنقاض مبنى في جنوب غزة، فيما كان يجلس على كرسي مغطى بالغبار مع إصابة بالغة في يده اليمنى.

وبينما كانت المسيّرة تحلق قربه، أظهر الفيديو السنوار وهو يرميها بعصا في محاولة يائسة منه على ما يبدو لإسقاطها.

اتفاق وقف إطلاق النار

ووفق رويترز قال مسؤول إسرائيلي أطلع الصحفيين على الاتفاق المقترح إن المرحلة الأولى منه ستشهد إطلاق سراح 33 رهينة، بينهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى.

وفي اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية التي سيتم خلالها إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين -المجندون الذكور والرجال في سن الخدمة العسكرية- وإعادة جثث الرهائن الذين لقوا حتفهم.

ويتضمن الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل، مع بقائها في محيط الحدود للدفاع عن البلدات والقرى الحدودية الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية في محور فيلادلفيا، على طول الحافة الجنوبية لقطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من سريان الاتفاق.

وسيتم السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة مع وضع آلية للتأكد من عدم نقل الأسلحة إلى هناك. وستنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم في وسط غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الفلسطينيين المدانين بالقتل أو تنفيذ هجمات أسقطت قتلى سيُفرج عنهم أيضا، لكن عددهم سيتوقف على عدد الرهائن الأحياء، والذي لا يزال غير معروف، ولن تشمل القائمة المقاتلين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مؤسسات الحكومة أُبلغت بالاستعداد لاستقبال الرهائن المرضى ومن يعانون من ضعف الحالة الصحية.

فيما حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وحزبه من أن جميع أعضاء الحزب سيعارضون أي اتفاق لا يحقق هدف "تدمير" حماس، وقال إن أحدث مقترح يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.