إسرائيل تطلب من سكان مخيم النصيرات إخلاء المكان قبل هجوم وشيك

طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين في مخيم النصيرات للاجئين بشمال قطاع غزة، إخلاء المكان، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، قبيل شن هجوم وشيك.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، في منشور له على حسابه على منصة "إكس"، أن هناك صواريخ أطلقت على إسرائيل من منطقة في المخيم، وأن إسرائيل تعتزم شن هجوم وشيك على المكان.

وقال ادرعي: " من أجل أمنكم، انتقلوا فورا الى المنطقة الإنسانية"، وذلك في إشارة إلى منطقة محددة على خريطة مصاحبة للبيان.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 46 ألفا و565 قتيلا، إلى جانب 109 آلاف و660 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.