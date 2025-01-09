مقتل 51 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على غزة

أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن 78 شخصا أصيبوا خلال اليوم الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده قتلوا خلال معارك في شمال قطاع غزة.

ووفقا لمصادر عسكرية، قتل الجنود الثلاثة في الحادث نفسه، إلا أن الجيش لم يقدم تفاصيل إضافية في البداية.

وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واختطاف حوالي 250 آخرين إلى غزة.

وأصبح جزء كبير من قطاع غزة غير صالح للسكن نتيجة القتال، حيث قُتل أكثر من 45 ألفا و900 شخص، وفقا للتقديرات الفلسطينية.