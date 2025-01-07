تحذيرات من كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في قطاع غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجددا من "كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الادوية وحضانات الأطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة".

وقالت وزارة الصحة في غزة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، :" لا يوجد مخزون وقود لدى المستشفيات بسبب السياسة التقطيرية التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب على غزة".

وأضافت أن "الاحتلال يجبر قوافل المساعدات بما فيها سيارات الوقود بسلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق لسرقتها تحت حمايته" ، مشيرة إلى أنه تم سرقة آخر شحنة من الوقود يوم امس، كانت بطريقها إلى المستشفيات من خلال مؤسسات أممية.

وكررت الوزارة مناشدتها لكافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بـ "ضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود وتأمينه لتشغيل المولدات في المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة".