ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 45854 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45 ألفاً و854 قتيلا، إلى جانب 109 آلاف و139 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 458 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".