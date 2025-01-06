نتنياهو يتعهد بملاحقة مرتكبي هجوم قلقيلية بالضفة الغربية

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين بملاحقة مرتكبي الهجوم الذي شهدته قلقيلية بشمال الضفة الغربية اليوم.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله:" سوف نصل إلى هؤلاء القتلة الحقيرين وتقديمهم للعدالة، إلى جانب كل شخص قدم المساعدة لهم". وأضاف "لن نستثني أحدا".

وكان جهاز الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن اليوم مقتل ثلاثة أشخاص في عملية إطلاق نار على حافلة في قلقيلية بشمال الضفة الغربية.

ووفق القناة13 الإسرائيلية، "قُتلت سيدتان في الستينات من العمر ورجل وأصيب ثلاثة آخرون بجراح متفاوتة جراء إطلاق النار على حافلة بين بوندوك وكادوميم".

ومن جانبها، نسبت وكالة معا الفلسطينية لمصدر، لم تفصح عن اسمه، قوله إن الخلية التي نفذت الهجوم في شرق قلقيلية بالضفة الغربية ضمت مواطنين اثنين أطلقا النار على سيارتين إسرائيليتين وحافلة.