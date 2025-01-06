مقتل 24 فلسطينياً في أحدث الهجمات الإسرائيلية على غزة

قتل ما لا يقل عن 24 فلسطينيا في أحدث هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية.

وقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على مخيم البريج، كما سجلت حالات وفاة وإصابات في مخيم النصيرات ومنطقة خان يونس، بحسب الوكالة.

وزعمت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "إرهابيين" في مركز قيادة لحماس في منطقة خان يونس. كما قتلت أيضا مقاتلا كان يهاجم من المنطقة الإنسانية في دير البلح.

وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وأخذ حوالي 250 آخرين إلى غزة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح جزء كبير من قطاع غزة غير صالح للسكن في ظل استمرار القتال، وقد قتل أكثر من 45 ألفا و800 فلسطيني، وفقا للتقديرات الفلسطينية.