الجيش الإسرائيلي يقتل ضابطاً فلسطينياً في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ضابطاً فلسطينياً في الضفة الغربية، حسب ما أعلنت عنه مصادر أمنية فلسطينية.

وقالت مصادر أمنية، إن الجيش الإسرائيلي قتل حسن ربايعة 40 عاماً من بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصر منزلا فيها ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الضابط ربايعة الذي يعمل في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.

وبعد ذلك، أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نقل جثمان ربايعة إلى جهة غير معلومة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها رسميا بمقتل ربايعة واحتجاز جثمانه لدى الجيش الإسرائيلي.

ويأتي ذلك فيما تشهد مدن وقرى الضفة الغربية توترا ما بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين فيما يواصل الجيش شن عمليات مداهمة شبه يومية للقبض على "مطلوبين" يهددون أمن إسرائيل بحسب ادعاءات الجيش.