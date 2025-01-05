الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 100 هدف في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته الجوية قصفت أكثر من 100 "هدف" في قطاع غزة في مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تليغرام"، أنه قد تم "القضاء على العشرات من إرهابيي حماس" خلال هذه العملية، ردا على الهجمات التي تشنها حماس.

كما قال الجيش إنه ضرب العديد من منصات إطلاق الصواريخ، التي أفادت تقارير بأنها استخدمت لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في الفترة التي سبقت شن الهجمات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين.

وذكر أن الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية "ستستمر في العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، دفاعا عن مواطني إسرائيل" حسب قوله.