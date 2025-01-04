الجيش الإسرائيلي: تدمير حي ضباط حماس شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير حي ضباط حماس الذي كان بمثابة مجمع "إرهابي" شمال غزة يطل على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات أكملت عملية في حي شمال غزة يستخدم كمخبأ ومركز قيادة لكبار قادة حماس،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الجيش إن حي الضباط يضم مبان مطلة على إسرائيل تعمل بمثابة "مجمع إرهابي مركزي" مع مواقع إطلاق نار مضادة للدبابات، وشراك خداعية وأنفاق. وكان في الحي أيضا منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل.

وتابع الجيش أن القوات دمرت المجمع بأكمله والبنية التحتية الإرهابية التي كان يضمها.