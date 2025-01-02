إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس بالضفة الغربية

أُصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة في عملية دهس بسيارة في الضفة الغربية المحتلة أمس الأربعاء، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي عبر قناته على تليغرام.

وأوضح الجيش أن مجموعة من الجنود كانت في منطقة قرية دير قديس/ 20 كيلومترا غرب رام الله / عندما قام المنفذ بقيادة مركبة بسرعة عالية باتجاههم. وبعد ذلك، حاول المنفذ الفرار، لكن الجنود "حيدوه" بإطلاق النار عليه، بحسب بيان الجيش.

وعادة ما يعني مصطلح "تحييد" أن الشخص قد قُتل، إلا أن صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت عن خدمات الإنقاذ أن المشتبه به أُصيب بجروح خطيرة.