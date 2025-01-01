مقتل 20 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتل 20 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الأربعاء .

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، إن قطاع غزة استقبل العام الجديد باستمرار القتل نتيجة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف بصل أن 15 فلسطينيا قتلوا جراء قصف إسرائيلي على منزل في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، حيث يشن الجيش عملية عسكرية برية واسعة النطاق في تلك المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي غارة مشابهة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، قتل فلسطينيان في قصف منزل يعود لعائلة أبو ظاهر، وفقا لبصل.

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر الليلة الماضية سكان مخيم البريج بوجوب إخلاء مناطقهم فورا لأن الجيش سيهاجم المنطقة بسبب إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، في بيان ، :"تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى من منطقة البريج التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي، من أجل أمنكم انتقلوا فورا إلى المنطقة الإنسانية".

وفي سياق متصل، قال بصل أن ثلاثة أشخاص قتلوا في قصف إسرائيلي على حي المنارة جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.