قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة يوقع قتلى وجرحى

أفادت تقارير إعلامية محلية فلسطينية بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وأشارت التقارير إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل في القصف الذي نفذه طيران الجيش الإسرائيلي واستهدف منزلا في جباليا البلد شمال القطاع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى دعا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء سكان مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة إلى ضرورة إخلاء المنطقة بسبب هجوم إسرائيلي وشيك يستهدف الذين يطلقون الصواريخ نحو إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل بعد منتصف الليل.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش، تم اعتراض أحد الصواريخ بنجاح بواسطة القبة الحديدية، بينما سقط الصاروخ الآخر في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب في أضرار.