مصر تدين الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمستشفيات في غزة

أعربت مصر،اليوم الأحد ،عن بالغ ادانتها واستنكارها للاستهداف "الممنهج والغاشم" للاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والبنية التحتية الصحية في قطاع غزة.

وقالت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "استهداف وإخلاء مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، والذي يعد آخر منشأة صحية رئيسية عاملة بشمال قطاع غزة ، عدوان صارخ وانتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، والتي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك التزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".

وحذرت مصر من "الاستمرار في تلك الأفعال المشينة التي تهدف إلى إخلاء شمال قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة في مسعى لتهجير سكانه وإجباره على ترك أراضيهم، وهو ما يستوجب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، واضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإجراءات حاسمة لوضع حد لهذا التوجه الذي لا يشكل فقط انتهاكات جسيمة وفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن تهديدا جديا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وأعادت مصر التشديد بصورة واضحة على "رفضها التام والقاطع لكل المخططات والخطوات الهادفة لتهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم بأي شكل كان"، مؤكدة على ضرورة "إنهاء تلك الحرب العبثية على قطاع غزة في أقرب وقت والتوقف عن تلك الممارسات الوحشية، والتوقف عن وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية، بما يسمح بإغاثة مئات الآلاف من سكان القطاع بصورة كافية ومستدامة".