مسؤول طبي فلسطيني: 300 عائلة في بيت حانون نجهل مصيرها

أفاد مدير مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد، بوصول الكثيرين من المرضى والمصابين إلى مدينة غزة قادمين من شمال القطاع سيرا على الأقدام، في وقت يشهد فيه الوضع الصحي في الشمال شللا وتوقفا تاما.

وأشار إلى نطالب جيش الاحتلال بنقل المرضى بطريقة آمنة، لكن كان دون أي جدوى أو استجابة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم السبت عن مراد قوله إنه "تم نقل العديد من المصابين والمرضى من مستشفى كمال عدوان إلى الاندونيسي المدمر، في الوقت الذي أصبح من الاستحالة الوصول إلى مستشفى العودة في جباليا بمحافظة شمال غزة، بسبب التفجيرات في محيطه والسيطرة على كل الطرق المؤدية اليه".

وأشار مراد إلى "وجود أكثر من 300 عائلة في بيت حانون بينهم العديد من الشهداء والجرحى دون معرفة أي تفاصيل حول أوضاعهم، وسط حديث يدور حول مجازر للاحتلال في المنطقة".