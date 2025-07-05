مقتل 19 فلسطينياً في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

قُتل 19 مواطناً فلسطينياً وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا )"استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، صباح اليوم ، إثر قصف إسرائيلي على مدرسة الشافعي في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة".

وأفادت الوكالة بـ "استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأشارت إلى "استشهاد شاب "30 عاماً" متأثراً بجروح أصيب بها، إثر قصف إسرائيلي على خيمة في مواصي خان يونس قبل عدة أيام" ، لافتة إلى أن "مواطناً ونجله استشهداً في قصف خيام بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس".

بدوره ، ذكر مجمع ناصر الطبي أن "ستة شهداء ارتقوا وأصيب أكثر من 10 آخرين، في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس".