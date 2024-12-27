مقتل 11 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على غزة ورفح

قتل 11 فلسطينيا على الأقل، وأصيب أكثر من 30، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي اليوم الجمعة على مدينتي غزة ورفح.

وأفادت وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية (وفا) بمقتل أربعة فلسطينيين جراء قصف قوات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومقتل طفلة عقب استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل ذويها في منطقة السدرة بمدينة غزة.

وأشارت وفا إلى مقتل مواطنة متأثرة بجروحها عقب استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل في حي النصر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت وفا بمقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلا قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 399ر45، والإصابات إلى 940ر107 فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال الآلاف من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.