مقتل 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بغزة

قتل 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن 15 فلسطينيا على الأقل قتلوا أغلبهم من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين للعائلة قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت خيام النازحين في مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة.

كما نسفت قوات إسرائيلية منازل سكنية شمال مدينة خان يونس.

وخلفت هجمات الجيش الإسرائيلي المتواصلة في عدة مناطق بقطاع غزة يوم أمس الخميس، أكثر من 100 قتيل، وفقا للوكالة.