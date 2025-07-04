ترامب يحدد موعد رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه من المحتمل معرفة ما إذا كانت حركة "حماس" وافقت على ما أسماه "الاقتراح النهائي" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في غزة خلال 24 ساعة.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن إسرائيل قبلت بالشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس لمدة 60 يوما يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب.

وعندما سئل اليوم عما إذا كانت "حماس" وافقت على أحدث إطار لاتفاق وقف إطلاق النار، قال "سنرى ما سيحدث، سنعرف ذلك خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة"

وقال مصدر مقرب من "حماس" أمس الخميس إن الحركة تسعى للحصول على ضمانات بأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة سيفضي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.