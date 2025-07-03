مقتل 63 فلسطينياً في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

أفادت مصادر طبية بمقتل 63 مواطنا فلسطينيا ، منذ فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة ، وفق إعلام فلسطيني .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المصادر قولها إن "من بين الشهداء 28 مواطنا برصاص الاحتلال كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع".

ووفق المركز الفلسطيني للاعلام ، "ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 13 شهيدا بعدما قصفت مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة".

وأشار إلى "استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة أكثر من 50 في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس" ، لافتا إلى "استشهاد ستة مواطنين في قصف إسرائيلي في محيط محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وأفاد المركز بـ "استشهاد ثلاثة مواطنين جراء استهداف بقذيفة مدفعية أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على دوار بيت لاهيا الغربي" ، كاشفا عن وصول قتيل وثلاث إصابات الى مستشفى السرايا الميداني بعد استهدافهم بقصف إسرائيلي بالقرب من رعاية جباليا شمال غزة.

وقُتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في حارة المجايدة في مواصي خان يونس.