البابا بعد انتقادات وزير إسرائيلي: الغارات على غزة وحشية وليست حرباً

ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مجددا أمس السبت بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد يوم من استنكار وزير إسرائيلي علنا دعوة البابا للمجتمع الدولي إلى دراسة ما إن كان الهجوم العسكري هناك يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين.

واستهل البابا خطابه السنوي بمناسبة عيد الميلاد أمام كرادلة كاثوليك بما بدا أنه إشارة إلى غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينيا على الأقل في غزة أول أمس الجمعة.

وقال البابا "بالأمس، تم قصف الأطفال... هذه وحشية. هذه ليست حربا. أردت أن أقول ذلك لأنه يمس القلب".

وعادة ما يكون البابا، بصفته زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، حذرا بشأن الانحياز إلى أي من أطراف الصراعات، لكنه صار في الآونة الأخيرة أكثر صراحة فيما يتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وفي مقتطفات من كتاب نشرت الشهر الماضي، نقل البابا عن بعض الخبراء الدوليين قولهم إن "ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية".

وانتقد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي تلك التعليقات بشدة في رسالة مفتوحة غير معتادة نشرتها صحيفة إيل فوليو الإيطالية يوم الجمعة. وقال شيكلي إن تصريحات البابا تصل إلى حد "الاستخفاف" بمصطلح الإبادة الجماعية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تدافع عن نفسها في وجه القسوة التي ظهرت في "اختباء (مسلحي حماس) خلف الأطفال خلال محاولتهم قتل أطفال إسرائيليين"، واحتجازهم 100 رهينة وإساءة معاملتهم.

وذكرت الوزارة "للأسف، قرر البابا أن يتجاهل كل هذا"، مضيفة أن "وفاة أي شخص بريء في الحرب مأساة".

وتابعت قائلة "تبذل إسرائيل جهودا غير عادية لمنع إلحاق الأذى بالأبرياء، في حين تبذل حماس جهودا استثنائية لزيادة الأذى بالمدنيين الفلسطينيين".

وقال البابا فرنسيس أيضا اليوم إن بطريرك القدس للاتين حاول دخول قطاع غزة أول أمس الجمعة لزيارة الكاثوليك هناك لكنه مُنع من الدخول.

وأكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت أن دخول البطريرك تمت الموافقة عليه وسيدخل غزة اليوم الأحد ما لم تحدث أي مشكلات أمنية كبيرة. وذكر الجيش أن المساعدات التي أرسلها مكتب البطريرك دخلت الأسبوع الماضي.

وأضاف الجيش في بيان أن إسرائيل تسمح لرجال الدين بدخول غزة و"تعمل بالتعاون مع الطائفة المسيحية لتسهيل الأمر على السكان المسيحيين الذين لا يزالون في قطاع غزة، بما يشمل تنسيق خروجهم من قطاع غزة إلى بلد ثالث".