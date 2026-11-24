رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يحذّر من عقوبات دولية بسبب عنف المستوطنين





تراوح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام مكانها، في وقت تمضي فيه إسرائيل في تغيير جغرافيا الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر توسيع نطاق سيطرتها العسكرية في قطاع غزة وتقطيع أوصال الضفة الغربية، في وقت تتسع فيه دائرة التحذيرات من تداعيات سياساتها، لتشمل أبرز مهندسي الخطة الأمريكية والمؤسسة القضائية الإسرائيلية نفسها.

ففيما يحذّر جاريد كوشنر من تحول إسرائيل إلى «دولة منبوذة دولياً»، وينتقد مجلس السلام تعطيل الترتيبات اللازمة للانتقال إلى المرحلة المقبلة في غزة، يحذّر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية من تداعيات اعتداءات المستوطنين واحتمالات تعرض إسرائيل لعقوبات دولية، وسط تحولات ميدانية تضع مقومات حل الدولتين أمام تحديات متزايدة.

وقُتل 8 فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم طفل، منذ فجر الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بينهم ستة في غارتين على منطقة المواصي غرب خان يونس ووادي غزة وسط القطاع، وآخر متأثراً بجروحه جراء استهداف سابق في مخيم جباليا. وأفادت «رويترز» بأن اثنين من الضحايا من عناصر الشرطة الفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي للوكالة إنه استهدف مسلحين، دون تقديم تفاصيل.

وفيما قالت ‌مصادر ​في «حماس» إن غارة جوية ⁠إسرائيلية قتلت نعيم أبو نحل، مدير جهاز ‌الأمن الداخلي التابع ‌للحركة في قطاع ‌غزة، في غرب ‌مدينة غزة ‌ الثلاثاء، قال الجيش ​الإسرائيلي ‌وجهاز ​الأمن الداخلي (الشاباك) ⁠في بيان مشترك ​إنهما ⁠استهدفا قيادياً بارزاً ⁠في «حماس»⁠ دون الكشف عن التفاصيل.

لكن التحول الأبرز لا يتعلق بأعداد الضحايا وحدها، إذ أفادت «رويترز» الثلاثاء بأن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على نحو ثلثي مساحة القطاع، بعدما كانت تسيطر على أكثر من نصفه عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بينما تنص الخطة الأمريكية على انسحاب إسرائيلي تدريجي.

سلام معلّق

وفي مؤشر على حجم التعثر، أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الثلاثاء استناداً إلى تحديث نشره مجلس السلام الاثنين، بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة استكملت خطوات تتعلق بهيكلها الإداري والرقابة المالية، وأعدت خطة لإعادة الإعمار تمتد ستة أشهر، فيما شارك ممثلون عن 17 دولة في جهود إعداد قوة الشرطة المدنية الفلسطينية، لكن تنفيذ هذه الترتيبات على الأرض لا يزال محدوداً. وطالب المجلس إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها والسماح بإدخال مستلزمات الإيواء وإصلاح شبكات الصرف الصحي، كما طالب حركة «حماس» بتنفيذ التزامها بنزع السلاح دون تأخير.

ويأتي ذلك بعدما حذر كبير مستشاري المجلس، جوش غرينباوم، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام إسرائيلية، من أن استمرار تعطيل الحكومة الإسرائيلية تدريب الشرطة الفلسطينية في مصر وانتشار قوة الاستقرار الدولية قد يدفع المجلس إلى إعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة.

وفي تحذير يعكس تزايد التباين بين واشنطن والحكومة الإسرائيلية، قال جاريد كوشنر، صهر ترامب وأحد أبرز مهندسي خطته بشأن غزة، في مقابلة نشرتها مجلة «نيويورك» الأمريكية الاثنين: إن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق، فإما أن تصبح أكثر أمناً واندماجاً في العالم، أو تواصل مسارها الحالي نحو التحول إلى «دولة منبوذة دولياً».

وبينما تتعثر ترتيبات إعادة الإعمار، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء عن دخول القطاع حالة إنذار وبائي، بعد تسجيل 272 إصابة بالتهاب السحايا خلال أكتوبر، مقابل معدل شهري سابق يتراوح بين 30 و50 إصابة، فضلاً عن تسجيل 100 إصابة بالتهاب السحايا البكتيري منذ مطلع نوفمبر و15 وفاة بالمرض منذ بداية العام. وحمّلت الوزارة إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة، نتيجة تدمير شبكات المياه والصرف الصحي والقيود المفروضة على إدخال الوقود ومواد الصيانة والتعقيم.

تقطيع الأوصال

وفي الضفة الغربية المحتلة، تتخذ التحولات الميدانية منحى آخر، إذ وثقت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية 25 اعتداءً نفذها مستوطنون في ثماني محافظات الثلاثاء، فيما تشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى ارتفاع اعتداءات المستوطنين من 647 في سبتمبر إلى 1369 في أكتوبر، بزيادة تجاوزت 111 %.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نصبت القوات الإسرائيلية ست بوابات حديدية غرب الخليل خلال يومين، ما أدى إلى عزل بلدة إذنا عن محيطها وتقييد حركة السكان بين القرى والمدن، فيما أخطرت بهدم عشرات المنازل والمنشآت على امتداد الطريق بين جبع وصانور جنوب جنين.

وتزامنت هذه الإجراءات مع اقتحامات واعتقالات في محافظات عدة، أبرزها قلقيلية، حيث أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المدينة، واعتقلت تسعة فلسطينيين، بينهم أمين سر حركة «فتح» في المحافظة، وحولت أحد مكاتب الحركة إلى مركز للتحقيق الميداني، وفق «وفا».



في موقف لافت، وصف رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، إسحاق عميت، الثلاثاء، اعتداءات المستوطنين بأنها «ظاهرة ممنهجة»، مشيراً إلى اقتحام المنازل والقرى والاعتداء على السكان وإتلاف المحاصيل وقطع خطوط المياه والكهرباء.

واعتبر عميت، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن هذه الممارسات تقوض القيم اليهودية وأسس الصهيونية، وتضر بصورة إسرائيل دولياً وتزيد احتمالات تعرضها لعقوبات، مشككاً في وفاء الجيش والشرطة بالتزاماتهما القانونية لحماية الفلسطينيين، ومطالباً الأجهزة المعنية بتقديم إفادة للمحكمة بحلول الثالث من ديسمبر بشأن إجراءات حماية سكان قرية برقا.

وأمام هذه التطورات، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقتها نائبته أمينة محمد في نيويورك، أن «إنهاء الاحتلال وإعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير يجب أن يظلا في صميم الجهود الدولية»، داعياً إلى ترجمة الاعترافات بدولة فلسطين إلى إجراءات ملموسة تمنع الضم وتوقف الاستيطان، ومشدداً على أن غزة والضفة الغربية جزءان لا يتجزآن من الدولة الفلسطينية. وقال: «لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون إعمال حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير».