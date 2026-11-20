

من بؤرة استيطانية لم تتجاوز منشآتها والأراضي المجهزة حولها عشرات الدونمات، إلى مخطط لإقامة مدينة تضم أكثر من 200 ألف مستوطن، تتقدم إسرائيل في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية، عبر مشروع يستهدف ربط المستوطنات بمدن وسط إسرائيل، والحد من التوسع العمراني الفلسطيني. ويأتي الكشف عن تفاصيله الجديدة وسط تصاعد الاعتداءات في الضفة، وتحركات دولية لمواجهة الأنشطة الاستيطانية، فيما يواجه مسار إنهاء الحرب في غزة تعثراً دفع مستشاراً رفيعاً في «مجلس السلام» إلى التلويح بإعادة ملف القطاع إلى الأمم المتحدة.

وكشفت القناة السابعة الإسرائيلية، الجمعة، أن مجلس مستوطنات «شومرون» يدفع بمخطط لإقامة مدينة باسم «شيرا»، أو «رأس العين شرق»، على نحو 16 ألف دونم، تضم 60 ألف وحدة سكنية لأكثر من 200 ألف شخص. وتقع المنطقة المستهدفة قرب بلدتي دير بلوط والزاوية، بمحاذاة الطريق رقم 5، بين مدينة رأس العين الإسرائيلية ومستوطنات «لشيم» و«بدوئيل» و«بروخين».

ولا تكمن أهمية الموقع في المساحة المعلنة وحدها. فربط المستوطنات الواقعة غرب الضفة بالمراكز الحضرية الإسرائيلية داخل الخط الأخضر يمنح المشروع بُعداً يتجاوز الإسكان، خصوصاً مع وجود بلدات فلسطينية تتطلع إلى التوسع على أراضيها المجاورة. وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن إنشاء مزرعة استيطانية في المنطقة استهدف تثبيت الوجود الإسرائيلي ومنع تمدد البناء الفلسطيني باتجاه رأس العين وبتاح تكفا، فيما وصف رئيس مجلس المستوطنات، يوسي دغان، المشروع بأنه «حزام أمني» لحماية مدن وسط إسرائيل.

وللمخطط مسار سبق الإعلان الجديد. فقد أُقيمت بؤرة «شير لدافيد» في أغسطس 2025، ثم وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في ديسمبر على إنشاء تجمع استيطاني بالمنطقة. وتلت ذلك إجراءات إدارية تضمنت منحه اسماً ورمزاً رسمياً لتجمع سكاني. ووفق تحقيق أجراه موقع «مسبار» باستخدام صور الأقمار الأصطناعية، بلغت مساحة المنشآت والأراضي المجهزة في البؤرة نحو 20 دونماً في سبتمبر الماضي. لكن الاعتراف بالتجمع لا يعني أن المدينة المقترحة أو وحداتها السكنية قد حصلت جميعها على موافقات البناء النهائية.

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قدرت نطاق المشروع بنحو 9500 دونم، قبل أن تشير تغطيات الجمعة إلى 16 ألفاً، من دون تفسير واضح لاختلاف التقديرين. وفي تطور موازٍ، كشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية عن إعلان نية تخصيص نحو 8336 دونماً للرعي على أراضي الزاوية ودير بلوط ورافات، قرب البؤرة. وهذا تخصيص منفصل عن مخطط المدينة، ويشمل أراضي تقع في معظمها ضمن منطقة تدريب عسكري، ما يسلط الضوء على تداخل إجراءات البناء والاستعمالات الأخرى للأراضي.

وتندرج المدينة ضمن رؤية يروج لها قادة المستوطنات تحت اسم «مليون في السامرة»، وتتضمن تجمعات سكنية وطرقاً وخدمات ومناطق اقتصادية. وفي المقابل، حذرت الأمم المتحدة من أن التوسع الاستيطاني وتغيير إدارة الأراضي واستخداماتها يسهمان في ترسيخ وقائع الضم وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

ولا تنفصل الخطط العمرانية عن المشهد الميداني في الضفة. فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، الجمعة، باقتحامات واعتقالات في طوباس ونابلس، واعتداء مستوطنين على فلسطيني وزوجته قرب بيت لحم، وقطع إمدادات المياه عن تجمع المسعودية شمال غرب نابلس. كما وُجهت إخطارات هدم إلى فلسطينيين شرق دير بلوط، قرب المنطقة المستهدفة بالمخطط. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نزح أكثر من 6700 فلسطيني منذ مطلع 2023 جراء عنف المستوطنين والقيود على الوصول إلى الأراضي.

وأثار التوسع الاستيطاني تحركاً دولياً جديداً. فقد أعلنت بريطانيا عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في بناء المستوطنات وتطويرها، ورحب وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، بينها الإمارات، في بيان مشترك الخميس، بالعقوبات البريطانية والأسترالية، مستندين إلى القانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تقتصر العقوبات البريطانية على الضفة، إذ شملت حركة «تساف 9» الإسرائيلية التي قالت لندن إنها نظمت عرقلة قوافل المساعدات إلى غزة. ويأتي ذلك بينما تتفاقم احتياجات السكان مع اقتراب الشتاء، وتتعثر الترتيبات السياسية والأمنية المفترض أن تترجم وقف إطلاق النار إلى إدارة جديدة للقطاع.

وفي مقابلة نشرتها «يديعوت أحرونوت» الجمعة، قال جوش غرينباوم، المستشار الرفيع في «مجلس السلام» الذي أنشأه ترامب: إن أطرافاً سياسية في حكومة بنيامين نتانياهو تعرقل تنفيذ التزامات قطعها رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس الأمريكي. وحذر من أنه إذا لم تشأ القيادة الإسرائيلية احترام تعهداتها، فيمكن إعادة التفويض المتعلق بغزة إلى الأمم المتحدة أو ترك الملف لإدارة أمريكية لاحقة.

وحدد غرينباوم ثلاثة ملفات عالقة: توقيع اتفاق يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية، والسماح لعناصر من الشرطة الفلسطينية بالتدرب في مصر، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وقال: إن استمرار التعطيل يمنع اختبار مدى جدية «حماس» في تنفيذ تعهداتها بنزع السلاح وتسليم الإدارة للجنة فلسطينية تكنوقراطية؛ وهي تعهدات لم تُختبر نتائجها عملياً بعد.

وكان تقرير رسمي قدمه «مجلس السلام» إلى مجلس الأمن، واطلعت عليه «أسوشيتد برس»، حذر من أن الفجوة بين ما اتُّفق عليه وما يُنفذ على الأرض تهدد وقف إطلاق النار، ودعا إسرائيل و«حماس» إلى الوفاء بالتزاماتهما. وأفادت «وفا» بمقتل فلسطيني في غارة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وإصابة آخرين بمدينة غزة، فيما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة المأوى مع الأمطار والبرد.