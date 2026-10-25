مقتل 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

قُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم طفلة وأصيب آخرون اليوم الأحد بنيران إسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من خمسة آخرين، بينهم حالات حرجة، اليوم ، جراء قصف طائرة إسرائيلية تجمعا للطلبة داخل حرم الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.

ونقل "المركز الفلسطيني للأعلام" عن مصدر محلي قوله إن "الشهداء من موظفي الجامعة الإسلامية".

وأعلنت الجامعة الإسلامية تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في فرع غزة في ظل الغارة التي طالت حرمها.

وكشف المصدر عن "استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين منهم حالات حرجة جراء قصف إسرائيلي شمالي خان يونس ودير البلح ومدينة غزة" ، مشيرا إلى "استشهاد طفلة (8 أعوام)، فجر اليوم ، متأثرة بجراح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال شرقي دير البلح، مساء أمس السبت".