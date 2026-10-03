غارة إسرائيلية تقتل 5 بينهم 4 نساء في غزة





قال مسؤولون بقطاع الصحة والدفاع المدني في غزة إن غارة جوية ‌إسرائيلية قتلت خمسة ​فلسطينيين على الأقل، بينهم أربع نساء، في مبنى سكني بمدينة غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وذكر مسعفون أن من بين القتلى المسيحيتين ميساء أبو داود وابنتها ماري.

وأدت الغارة إلى تدمير المبنى السكني ⁠واندلاع حريق.

وقال شاهد يدعى أحمد الدحدوح " "كنا نايمين فجأة سمعنا ضرب وراء بعض.. انفجارات قوية جدا، الولاد كلهم صحيوا من النوم مسربعين، خوف وصياح وزعاق".

وأضاف لرويترز "طلعنا نجري لقينا هان جيراننا الدار مقصوفة فيها شهداء أشلاء نساء ‌ورجال وأطفال.. قعدنا نطلع بصعوبة فيهم كلهم تحت الردم مرميين".

جنازة في مدينة غزة

تجمع أصدقاء، بينهم مسلمون، وأقارب في كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة لتقديم واجب ​العزاء خلال ⁠جنازة الأم المسيحية ⁠ميساء وابنتها ماري.

وقال فؤاد النجار إن اليوم صار أسوأ ⁠أيام حياته بعد أن فقد أمه وجدته.

ونعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في بيان صدر في وقت لاحق اليوم ميساء أبو داود وابنتها ماري مقدمة تعازيها إلى أسرتهما.

وقالت البطريركية "نصلي من أجل وقف الحرب والقصف وصون حياة المدنيين، وأن يحل سلام عادل يأمن فيه أهل غزة على أبنائهم وأحبتهم. ‌ليكن ذكرهما مؤبدا".