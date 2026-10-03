قتلى في قصف إسرائيلي على غزة.. بينهم 4 نساء

قتل خمسة فلسطينيين، بينهم أربع نساء، وأصيب أكثر من خمسة آخرين بجروح متفاوتة، في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم السبت شقة في عمارة سكنية غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

وقالت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي إن خمسة قتلى نقلوا إلى المستشفى، فيما استقبلت أقسامه أيضا عددا من المصابين، بينهم حالة وصفت بالحرجة، بعد استهداف الشقة السكنية.

وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من عمارة "الأصالة" الواقعة مقابل مخبز محلي بالقرب من دوار الامم المتحدة غرب مدينة غزة، مشيرين إلى أن القصف أحدث أضرارا كبيرة في الطابقين الأرضي والأول.

وأضاف الشهود أن قوة الانفجار أحدثت حفرة أسفل المبنى وأدت إلى اندلاع حريق في المكان، بينما بدت عمليات الإنقاذ والبحث صعبة بسبب حجم الدمار.

ولا تزال طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أفاد فيه سكان المنطقة بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف.

وقال أحد الشهود إن العمارة تضم عدة عائلات، وإن "الوضع في المكان صعب"، فيما تحدث سكان عن احتمال وجود مفقودين تحت الركام.

وأفادت طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة للخدمات الطبية بنقل القتلى والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما واصلت فرق الإنقاذ تفقد موقع الاستهداف والبحث بين الأنقاض.

وتأتي الغارة فيما تشهد مدينة غزة منذ ساعات تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة.