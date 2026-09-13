مقتل فلسطينيين وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية على غزة

قتل فلسطينيان وأصيب 13 آخرون ،اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية غربي مدينة غزة، فيما توقفت حركة العبور من وإلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، في ظل إغلاق إسرائيلي بمناسبة الأعياد اليهودية.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة قصفت مركبة أثناء وجودها في حي تل الهوى، ما أدى إلى اشتعالها وسقوط قتلى ومصابين في المكان.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني المصابين إلى المستشفى وقالت الجمعية إن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بدرجات متفاوتة.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، قتل 1369 فلسطينيا وأصيب 4627 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ، وترفع هذه الأرقام إجمالي حصيلة القتلى في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و783 قتيلا، وقرابة 175 ألف مصاب ، وفقا للوزارة.

وفي الوقت ذاته، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبري رفح وكرم أبو سالم أمام حركة المسافرين والشحنات، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة.