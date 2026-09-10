تقارير: قتيل ومصابون بنيران الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية القول، إن "شهيداً وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى جانب عدد من المصابين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه المواطنين في مناطق شمال القطاع".

وكانت مصادر طبية أعلنت، أمس الأربعاء، "ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73 ألفا و669 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت المصادر أن "حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 174 ألفا و652 إصابة منذ بدء العدوان"، مشيرة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، بحسب ما أوردته (وفا).





