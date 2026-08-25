الشرطة الإسرائيلية تُخرج موظفي الأونروا من القدس الشرقية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، نيابة عن الشرطة، أن القوات تسيطر على مجمع الأونروا في بلدة "كفر عقب" بالقدس الشرقية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن بن غفير القول: "قامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، بإخراج الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) من الموقع. وهي منظمة يتورط موظفوها في أعمال إرهابية، وكانت تستخدم مرارا كواجهة لحماس".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن "السيادة ليست مجرد كلام، بل هي فعل. القدس عاصمة دولة إسرائيل، وستبقى كذلك. وكل من يقيم أوكارا للإرهاب فيها، سيتم إخراجه."