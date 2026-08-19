وفاة 3 أفراد من عائلة فلسطينية بريطانية في حادث مأساوي قبالة الساحل الإنجليزي

​لقي زوجان فلسطينيان بريطانيان وابنتهما ‌حتفهم ​أمس الثلاثاء بعدما واجهوا صعوبات في البحر قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، فيما ترقد ابنتهما الثانية ⁠في المستشفى وهي في حالة حرجة.

وحددت الشرطة اليوم الأربعاء هوية الضحايا، وهم ‌حسن الخواص (55 عاما)، وزوجته زينة عليان (37 عاما)، وابنتهما سارة ‌الخواص (14 عاما). وقدمت السفارة الفلسطينية في ‌لندن تعازيها، وقالت في ‌منشور على منصة ‌إكس إن الأسرة فلسطينية بريطانية. وأفادت ​السفارة في ‌بيان ​منفصل لصحيفة ديلي ⁠تلجراف بأن العائلة أصلا من مخيم الرشيدية للاجئين ​في ⁠جنوب ⁠لبنان. ولم ترد السفارة بعد على طلب من ⁠رويترز للتأكيد.

وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن العائلة سافرت من منزلها في لندن إلى مدينة شورام-باي-سي، مضيفة أن ‌الفرضية الحالية للمحققين تشير إلى أن ​الوفيات نجمت عن "حادث مأساوي، دون تدخل طرف ثالث".