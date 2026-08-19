مقتل 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في غزة

قتل عشرة فلسطينيين في غارتين شنها سلاح الجو الإسرائيلي بعد ظهر الأربعاء استهدفت إحداهما مركز للشرطة في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني.

وأكد مستشفى الشفاء الطبي في غرب مدينة غزة نقل "تسعة شهداء، بينهم سيدة وطفلة، و20 إصابة على الأقل في قصف الاحتلال مقرّ شرطة البلديات وسط مدينة غزة".

وأكّد الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني حصيلة القتلى والجرحى.

وقال قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى أن "عددا من الشهداء وصلوا أشلاء إلى قسم الطوارئ"، موضحا أن "أكثر من أربعة مصابين حالتهم حرجة أو خطيرة جدا ويحتاجون لعمليات جراحية عاجلة".

وأفاد شهود بأن مبنى شرطة البلديات في البلدة القديمة بوسط مدينة غزة، استُهدف بصاروخين على الأقل ما أوقع دمارا كبيرا وأضرارا في المباني المجاورة.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين رغم الجهود الأميركية للتوصل لاتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار.

ونعت وزارة الداخلية في غزة في بيان صحفي ثمانية من "كوكبة من شهداء الواجب الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي بقصف غادر استهدف مقرا للشرطة بمدينة غزة".

ووسط قطاع غزة، قتل شخص آخر إذ أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات عن "وصول شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بمخيم النصيرات".