الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين بينهما مسؤول بالشرطة في غزة

قتل الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين في حادثتين منفصلتين في قطاع غزة، أحدهما مسؤول في الشرطة الفلسطينية، في وقت لا تزال فيه الهدنة السارية في القطاع تواجه تحديات متزايدة وسط استمرار الضربات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال محمود أبو كميل (43 عاما) قتل إثر قصف طائرات إسرائيلية مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

وأضافت الوزارة أن أبو كميل كان يشغل منصب مدير شرطة محافظة غزة، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن ملابسات القصف.

وفي حادثة منفصلة، قالت مصادر طبية في مستشفى ناصر إن فلسطينيا قتل اليوم الخميس، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة كهربائية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال سكان محليون إن القتيل هو حذيفة كوارع، الذي وصفوه بأنه قائد سرية في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في قطاع غزة، على الرغم من الهدنة التي تهدف إلى وقف القتال وتهيئة الظروف لتنفيذ مراحل الاتفاق المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل المحتجزين والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية.

وكانت الضربات الإسرائيلية قد تراجعت في القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أن حوادث إطلاق النار والقصف والعمليات العسكرية لا تزال تسجل من حين لآخر، بحسب مصادر فلسطينية.