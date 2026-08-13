القوات الإسرائيلية تغلق شرق جنين بالتزامن مع افتتاح مستوطنة جديدة

شددت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، وأغلقت جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال أغلقت الطرق والدوارات بشكل كامل، بالتزامن مع الاستعدادات للإعلان عن افتتاح مستوطنة "جانيم" وبدء السكن فيها اليوم".

وأضافت المصادر أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين حركة المستوطنين المتوجهين إلى المستوطنة، في وقت تسببت فيه الإغلاقات بعرقلة حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة".





