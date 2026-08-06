الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان اتفاق بشأن غزة

قالت مسؤولة ‌السياسة ​الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الخميس إن الاتحاد يرحب بإعلان اتفاق ⁠يقضي بالتخلص النهائي من أسلحة حركة (حماس) وغيرها ‌من الجماعات المسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية من ‌غزة.

وأضافت كالاس في بيان "ندعو ‌جميع الأطراف إلى ‌إقرار الاتفاق وتنفيذه ‌دون تأخير". وكان الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ‌أعلن ​في وقت ⁠سابق عن إحراز تقدم كبير نحو تنفيذ ​خطة ⁠السلام ⁠في غزة والتي أُعلنت في أكتوبر ، موضحا أن حماس ستتخلى عن سلاحها وأن إسرائيل ستنسحب على مراحل. لكن سكانا ‌في غزة قالوا إن ما ​ذكره ترامب بعيد عن واقعهم.