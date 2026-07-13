مؤتمر المانحين في بروكسل.. 900 مليون يورو لإعمار غزة





أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الإثنين أن مؤتمرا للمانحين يدعمه الاتحاد الأوروبي قد جمع قرابة 900 مليون يورو (مليار دولار) لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع ضم 65 دولة ومنظمة داعمة في بروكسل.

وتهدف مبادرة "فريق غزة" إلى تكثيف وتنسيق الجهود لإعادة بناء قطاع غزة الساحلي، الذي دمرت الحرب مع إسرائيل أجزاء واسعة منه.

ومن المقرر توجيه هذه التمويلات لمساعدة السكان المدنيين عبر توفير مرافق المياه والصرف الصحي الأساسية، وإزالة الحطام والنفايات والتخلص منها، بالإضافة إلى استعادة النظم الصحية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.

ووفقا لمصادر في الاتحاد الأوروبي، فقد حضر المؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى جانب علي شعث، رئيس الإدارة المؤقتة في غزة، والذي يشارك للمرة الأولى.