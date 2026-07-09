سكان غزة ينعون مسؤول إغاثة عرض مباريات بكأس العالم بعد قتله في غارة إسرائيلية

توافدت ​أعداد كبيرة من سكان غزة لتقديم ‌التعازي ​في عضو فلسطيني كبير كان يعمل في اللجنة المصرية بغزة ووضع شاشات لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم في القطاع المدمر وقتل في غارة جوية إسرائيلية ⁠استهدفت سيارة أجرة كان يستقلها هذا الأسبوع.

وقال مسعفون إن الغارة أسفرت عن مقتل محمد الوحيدي عشية مباراة مصر والأرجنتين ‌يوم الثلاثاء، وثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقان يبلغان من العمر ثماني وعشر ‌سنوات وكانا يمران بالصدفة، في حي الصبرة ‌بمدينة غزة. وجلبت مشاهدة المباريات على ‌شاشات عملاقة البهجة ‌للآلاف من مشجعي كرة القدم في القطاع الذي دمرته حرب ​استمرت عامين. ‌وشجع الفلسطينيون، ​مثل العديد من العرب، ⁠المنتخب المصري الذي قدم أداء قويا أمام الأرجنتين قبل خروجه من البطولة.

وقال فواز ابن ​الوحيدي عبر الهاتف "والدي كان يشتغل بشكل مش عادي، بجهد كبير عشان يدخل نوع من الترفيه ⁠على الناس، الناس النازحين، علينا وعلى كل إللي بيعانوا في غزة، وكان بيحاول يوصل المباريات لعندهم، قريب من خيامهم وبيوتهم المدمرة".

وردا على سؤال عن مقتله، ‌قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا من حماس، وإنه ​على علم بما يقال عن مقتل أشخاص غير متورطين في الهجوم. ولم يرد على استفسار بشأن هوية المسلح المزعوم.