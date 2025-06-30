إسرائيل تبدأ أكبر عملية إخلاء في غزة وتداهم الخليل

أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، أوامر إخلاء واسعة النطاق في مناطق بمدينة غزة وشمالي القطاع، دعا فيها السكان للنزوح جنوباً، تزامناً مع استمرار الحرب للشهر التاسع عشر على التوالي.

وأنذر الجيش سكان غزة وأكثر من 12 حياً ومربعاً سكنياً، بإخلاء مناطقهم والنزوح نحو المواصي غرب خان يونس، وبحسب موقع «والا» الإسرائيلي، يعتبر هذا الأمر أكبر عملية إخلاء في غزة منذ أشهر.

وتزامنت هذه التطورات مع تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي، وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 47 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة من القطاع.

إلى ذلك، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إلى إنهاء الحرب في غزة، ونشر ترامب على «تروث سوشيال»: «أبرموا اتفاق غزة، واستعيدوا الرهائن».

في السياق، داهم الجيش الإسرائيلي، أمس، مناطق واسعة بالضفة الغربية، ونفذ سلسلة اقتحامات واعتقالات في الخليل، شملت مخيم العروب ومدينة حلحول، ومخيم الفوار، إضافة إلى مداهمات في مدينة بيت لحم. وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» عن اعتقال 60 فلسطينياً، بزعم تشكيلهم خلية تضم مقاتلين تابعين لحركة حماس في الضفة الغربية.

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