إسرائيل تعلن عن تفكيك خلية لـ«حماس» بالخليل

أصيب أربعة فلسطينيين بينهم امرأة بجروح، أمس، جراء هجوم للمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، حيث تحدث الجيش الإسرائيلي عن تفكيك خلية واسعة بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناشط أسامة مخامرة قوله إن مستوطنين مسلحين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي هاجموا الأهالي في خربة أم الخير بمسافر يطا، واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة أربعة، بينهم امرأة، بجروح ورضوض.

وأشارت الوكالة إلى أن مستوطنين استولوا بحماية الجيش على مزيد من أراضي الفلسطينيين في خربة أم الخير، ونقلوا السياج المحيط بمستوطنة كرمئيل ووسّعوها على حساب أراضي الفلسطينيين من الجهة الغربية للخربة.

وطبقاً للوكالة، فإن الأهالي حاولوا التصدي لهم، إلا أن القوات الإسرائيلية أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت عليهم واحتجزت عدداً منهم.

في الأثناء، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) تفكيك خلية قال إنها تضم مقاتلين تابعين لحركة حماس في مدينة الخليل، واعتقال 60 من أعضائها. وجاء في بيان صادر عن الجهاز أنه «تم الكشف عن بنية تحتية كبيرة ومعقدة وواسعة النطاق تابعة لحركة حماس في مدينة الخليل».

وأضاف أن الخلية «كانت تعمل على تنفيذ هجمات بأشكال متعددة في مدى زمني قريب»، وأن عناصرها «تدربوا على استخدام الأسلحة النارية، وجمعوا معلومات عن أهداف إسرائيلية، وصنعوا مواد متفجرة، وركبوا عبوات ناسفة، وذلك بهدف تنفيذ هجمات كبيرة باسم حماس داخل الضفة الغربية وداخل إسرائيل».

ووفقاً لـ «الشاباك»، تم اعتقال «أكثر من 60 عنصراً من حماس وصودرت أكثر من 22 قطعة سلاح من أنواع مختلفة، وقدم بعضهم خلال التحقيق معلومات قادت إلى اعتقالات إضافية. وبالمجمل، تم إحباط نشاط 10 خلايا كانت تخطط لتنفيذ عمليات».

وتردد أن المشتبه بهم خضعوا لتدريبات على استخدام الأسلحة النارية، وقاموا بصنع قنابل، وجمعوا معلومات بشأن الأهداف الإسرائيلية. وأضاف الجهاز أنه «تم الكشف عن ملابسات عملية إطلاق نار نُفذت عند مفترق بني نعيم (قرب الخليل) قبل 15 عاماً، قُتل فيها أربعة إسرائيليين».