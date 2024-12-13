مقتل 30 فلسطينياً بغارة إسرائيلية على مكتب بريد يؤوي نازحين

أكد مسعفون أن غارة إسرائيلية على مكتب بريد يؤوي سكانا من غزة أسفرت عن مقتل 30 فلسطينيا على الأقل وإصابة 50 آخرين، وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه كان يستهدف عضوا بارزا في حركة الجهاد.

وقال المسعفون إن العائلات النازحة بسبب الصراع المستمر منذ 14 شهرا لجأت إلى مكتب البريد في مخيم النصيرات، وإن الغارة التي وقعت في وقت متأخر أمس الخميس رفعت حصيلة القتلى في القطاع أمس إلى 66 قتيلا.

وذكرت إسرائيل أنها كانت تستهدف قياديا في حركة الجهاد هاجم مدنيين وقوات إسرائيلية واتهمت إسرائيل الحركة المسلحة باستغلال البنية التحتية المدنية والسكان دروعا بشرية لأنشطتها.

وقال بيان عسكري إسرائيلي إنه يراجع التقارير بشأن عدد القتلى. ولم يذكر هوية عضو الجهاد.

والنصيرات هو أحد المخيمات الثمانية القديمة في قطاع غزة التي كانت في الأصل مخصصة للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من حرب عام 1948 التي رافقت قيام إسرائيل. وهو اليوم جزء من منطقة حضرية مكتظة بالنازحين من جميع أنحاء القطاع.