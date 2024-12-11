الجيش الإسرائيلي يقتل عشرات الفلسطينيين في هجمات متفرقة على قطاع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل عشرات الفلسطينيين في هجمات متفرقة على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية وأمنية فلسطينية اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلاً يعود لعائلة الطرابيش المكون من عدة طوابق في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة مما أدى مقتل وإصابة جميع من فيه.

وأوضحت المصادر أن السكان المحليين تمكنوا من انتشال جثث22 فلسطينيا على الأقل من بينهم نساء وأطفال فيما ظل البقية عالقين تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان في اتصال إنهم عقب الاستهداف الإسرائيلي سمعوا أصوات استغاثة من الجرحى العالقين تحت الأنقاض، ولكن بعد ساعات اختفت تلك الأصوات، يبدو أنهم فارقوا الحياة".

وأوضح شهود العيان أنهم عاشوا ليلة "مرعبة" بسبب مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف ونسف مربعات سكنية في شمال قطاع غزة .