الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 جنود في قطاع غزة





أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أنّ سبعة من عسكرييه قُتلوا في حادثة واحدة في جنوب قطاع غزة.

ونشر الجيش أسماء ستة من هؤلاء القتلى السبعة وهم جنود تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاماً وينتمون إلى كتيبة الهندسة القتالية 605 المسؤولة خصوصاً عن تدمير الأنفاق والبنى التحتية العسكرية الأخرى، وإزالة الألغام، وفتح الطرق للمشاة والمركبات المدرعة أثناء القتال.

ولم ينشر الجيش اسم العسكري القتيل السابع.

ولم تُكشف أيّ تفاصيل بشأن الواقعة التي قتل خلالها هؤلاء العسكريون السبعة.

وأعلن الجيش أنّ جنديا آخر من الوحدة نفسها أصيب الثلاثاء في حادث منفصل في قطاع غزة.

وقُتل أكثر من 430 عسكرياً إسرائيلياً منذ بدء الحرب في قطاع غزة.