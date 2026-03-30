إسرائيل تعلن قتل قادة بارزين في «حزب الله»





أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل قادة بارزين في «حزب الله»، في غارة جوية استهدفت بيروت في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وقال الجيش إن الغارة في العاصمة اللبنانية استهدفت وقتلت حمزة إبراهيم راخين، نائب قائد الوحدة 1800 في «حزب الله»، إلى جانب رئيس عمليات الوحدة وناشط آخر، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الوحدة 1800 هي الوحدة المسؤولة عن التنسيق بين «حزب الله» والمنظمات الفلسطينية في لبنان وغزة وسوريا ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)."

وفي غارات أخرى في بيروت اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف مقرات «حزب الله» ومراكز القيادة.