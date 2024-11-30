الأونروا: غزة تعرضت لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم أمس الجمعة أن غزة تعرضت خلال العام الماضي لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الوكالة إن محنة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال "أطول أزمة لجوء لم تحل" في العالم، مشيرة إلى أنه تم تأسيس أونروا لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم.

وأصدرت الوكالة البيان لإحياء اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني، الذي يحل كل عام في الـ29 من نوفمبر.

وتشن إسرائيل هجوما واسع النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة للرد على هجوم شنته حماس عبر الحدود الجنوبية لإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وقالت السلطات الصحية في غزة في بيان يوم أمس الجمعة إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ارتفع إلى 44363 شخصا.