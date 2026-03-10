خطة ترامب بشأن غزة معلقة بسبب حرب إيران

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن المحادثات ‌الرامية إلى المضي قدماً في ​خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة معلقة منذ الأسبوع الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران.ويهدد التوقف بتعطيل تنفيذ مبادرة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من حصوله على تعهدات بمليارات الدولارات لغزة.وتعتمد خطة ترامب لغزة جزئياً على ما إذا كان مسلحو حركة حماس سيلقون أسلحتهم، وهي خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لإعادة الإعمار.

وعمل وسطاء البيت الأبيض على إجراء اتصالات سرية بين إسرائيل وحماس بشأن مسألة نزع السلاح.وقالت المصادر الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن المفاوضات حول هذه القضية وغيرها توقفت عندما بدأت الحرب مع إيران.

ونفى مسؤول في البيت الأبيض أي توقف للمحادثات قائلاً إن «المناقشات حول نزع السلاح مستمرة وإيجابية. لكن زها حسن، من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، قالت إن دولاً تعهدت بتقديم أموال لمهمة مجلس السلام الذي أنشأه ترامب، قد تتساءل عما إذا كان هذا «إنفاقاً مجدياً في الوقت الحالي».

ووصف أحد ‌المصادر التوقف بأنه تأخير قصير وطفيف بسبب ‌اضطرابات الرحلات الجوية. وقال إن مجلس السلام ‌يعتقد أن الحرب قد تسرع من حل قضية نزع السلاح من ‌خلال التخلص من النفوذ الإيراني، الذي لطالما دعم «حماس» مالياً.