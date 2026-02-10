إندونيسيا تدخل غزة بـ 8000 جندي.. وهذه مهامهم

قال قائد الجيش الإندونيسي مارولي سيمانتجونتاك اليوم الثلاثاء إن إندونيسيا قد ترسل ما يصل إلى ثمانية آلاف جندي للمشاركة في بعثة محتملة لحفظ السلام في قطاع غزة.

وقبيل الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة، أكد مارولي أن بلاده بدأت في تجهيز الأفراد، وبشكل أساسي المهندسين والمسعفين، لمهمة محتملة لحفظ السلام هناك.

وقال قائد الجيش الإندونيسي للصحفيين إنه يمكن نشر ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف جندي، مضيفا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وأضاف "كل شيء لا يزال قيد التفاوض ولا يوجد شيء مؤكد بعد.. في هذه اللحظة، لا يوجد عدد مؤكد".

وذكر أن بدء المهمة يعتمد على نتائج المفاوضات الإضافية حول تنفيذ خطة السلام في غزة، مشيراً إلى أن السلطات العليا هي من ستتخذ القرارات المتعلقة بتوقيت المهمة وموقعها وصلاحياتها.