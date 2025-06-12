ترامب يجدد طلبه بإنهاء حرب غزة ونتنياهو يصر على استمرارها

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن حرب غزة يجب أن تنتهي.

وأكد أن «أولويتنا هي إطلاق المحتجزين في غزة وإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن».

وفي وقت سابق جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على مواصلة الحرب.

وأضاف «سنقوض حكم حماس ونعيد المخطوفين».

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير من قطاع غزة، إن «المعركة لم تنتهِ بعد، ونحن مطالبون بمواصلة العمل من أجل استعادة المخطوفين وحسم المعركة».

وأضاف: «سنعمل على تقصير أمد المعركة، وسننتقل إلى أنماط قتال جديدة تتيح لنا تحقيق أهدافنا».

يأتي ذلك بينما يستمر مسلسل القتل عن مراكز توزيع المساعدات برصاص القوات الإسرائيلية ولقي 60 فلسطينياً حتفهم أمس في إطلاق نار وغارات إسرائيلية، معظمهم في موقع مساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

ومنذ الإعلان عن تدشين المؤسسة في نهاية مايو بلغ إجمالي عدد الضحايا نحو 130 فلسطينياً، ومئات المصابين.

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