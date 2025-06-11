تقدم مفاجئ في مفاوضات غزة وترامب طلب إنهاء الحرب

أعلن مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون عن تقدم مفاجئ في المفاوضات بشأن غزة.

وجاء الإعلان الأبرز من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي أكد أمس أن هناك تقدماً، لكن من السابق لأوانه إعطاء أمل.

كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن إحراز تقدم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتانياهو عقد مداولات مع مسؤولين في الأجهزة الأمنية، مساء الاثنين، في أعقاب مكالمة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال مساء الاثنين إن غزة الآن في قلب مفاوضات مهمة، تشارك فيها إيران.

وقالت تقارير إسرائيلية إن ترامب طلب من نتانياهو إنهاء الحرب.

كما نقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مسؤول أمريكي تأكيده تقدم المفاوضات.

وذكر الموقع، نقلاً عن مصادر مطلعة أن ترامب يرى أن ملفي إيران وغزة مترابطان.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، اليوم، لمناقشة الصفقة القائمة على مقترح أمريكي يقوم على إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل وقف إطلاق نار 60 يوماً.

ونقل موقع «واللا» عن مصادر قولها إن قطر تحاول بلورة صيغة مبتكرة لا تتضمن بشكل قاطع إنهاء الحرب، لكنها مقبولة من حماس.

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