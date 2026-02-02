الإمارات و7 دول تدين انتهاكات إسرائيل لوقف النار في غزة

أعرب وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني.

وأكد الوزراء أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقتٍ تتكاتف جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

وأكد الوزراء أن تكرار هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني، وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام، ودعوا جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظاً على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدماً نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وجدد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، المستند إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

استمرار الغارات

ولقي فلسطينيان حتفهما وأصيب آخرون، أمس، بغارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.

ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام» عن مصدر طبي قوله إن مسناً (63 عاماً) قضى جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكان فلسطيني (48 عاماً) لقي حتفه بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في محيط وادي غزة وسط القطاع.

وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، في تصعيد ميداني متزامن، كما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير روبوت مفخخ شمال شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة.

يأتي ذلك بعد يوم دام في القطاع حيث لقي أكثر من 31 شخصاً حتفهم في سلسلة غارات إسرائيلية السبت، استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، بينها مخيماً للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.