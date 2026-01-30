الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل حوالي 70 ألف شخص في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ⁠اليوم الجمعة نقلاً عن مسؤولين عسكريين كبار أن الجيش الإسرائيلي ‌أقر بمقتل حوالي 70 ألف فلسطيني خلال الحرب في غزة، بعد أن شكك في وقت سابق في أعداد القتلى التي ذكرها مسؤولو الصحة بالقطاع.

وقبلت الأمم المتحدة باستمرار بأعداد القتلى التي سجلتها السلطات الصحية في غزة بوصفها ⁠دقيقة.

وشككت إسرائيل في هذه الأرقام، بحجة أن وزارة الصحة في القطاع تديرها حركة "حماس" ولا يمكن الوثوق فيها.

وتنشر وزارة الصحة في غزة ⁠أسماء وأعمار من سجلتهم قتلى، وتقول الآن إن العدد يصل إلى أكثر من 71 ألفا، بما في ذلك أكثر من 480 قتيلا في الهجمات الإسرائيلية منذ بدء ​سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ​في أكتوبر تشرين الأول.

وتقول ​إن آلاف الأشخاص الآخرين ما زالوا مدفونين تحت أنقاض المدن المدمرة في ‌غزة، ولا تفند ‌الوزارة المدنيين والمقاتلين، لكنها ⁠ذكرت أن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وذكر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي ووسائل إعلام أخرى، استنادا إلى إحاطة جرت أمس الخميس مع مسؤولين عسكريين ​كبار، أن الجيش ​أقر بتقدير مماثل.

ونقل الموقع عن مسؤول قوله "وفقا لتقديراتنا، قُتل حوالي 70 ألفا من سكان غزة خلال الحرب، دون احتساب المفقودين".

وأضاف "نقوم حاليا بتمييز الإرهابيين عن أولئك الذين لم يتورطوا".

وردا على طلب للتعليق، قال الجيش الإسرائيلي إن "التفاصيل المنشورة لا تعكس البيانات الرسمية (لجيش الدفاع الإسرائيلي )".

وأضاف "أي نشر أو تقرير حول هذا الموضوع سيصدر عبر القنوات الرسمية والمنظمة".

وتقول إسرائيل إن الهجوم الذي قادته "حماس" في السابع مع أكتوبر 2023، وتلاه اندلاع الحرب، أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين.

ولقي أكثر من 470 جنديا إسرائيليا حتفهم خلال الحرب.